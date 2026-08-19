Грекияда масадан жұғатын қауіпті вирус таралып жатыр
Жыл басынан бері елде вирус жұқтырған 65 адам тіркеліп, 65 жастан асқан алты адам қайтыс болды.
Грекияда Батыс Ніл вирусы таралған аумақ кеңейіп келеді. Орталық Грекияда вирус жұқтырудың алғашқы жағдайы Фивы қаласында анықталды.
Науқас қалай ауырған?
Грек бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Фивы қаласындағы ауруханаға қатты басы ауырғанына шағымданып келген 65 жасқа толмаған науқастан зертханалық талдау нәтижесінде Батыс Ніл вирусы анықталған.
Науқастың созылмалы аурулары болмаған. Қазіргі жағдайы жақсы деп бағаланып отыр.
Масамен күрес жұмыстары жалғасуда
Вирус жұқтыру жағдайы анықталғаннан кейін Орталық Грекия өңірлік әкімшілігінің қызметкерлері Фивы ауданында масаларға қарсы шұғыл әрі нысаналы өңдеу жұмыстарын бастады.
Өңірде масалармен күрес бағдарламасы да күн сайын жалғасып жатыр.
Ауырғандар арасында қайтыс болғандар бар
Грекияның Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау ұйымының (EODY) мәліметінше, жыл басынан 5 тамызға дейін елде Батыс Ніл вирусын жұқтырған 65 адам тіркелген. 65 жастан асқан алты адам қайтыс болды.
Өткен жылдың тамыз айындағы жағдай бойынша Грекияда Батыс Ніл вирусын жұқтырудың 35 дерегі тіркелген. Ал 2025 жылдың қорытындысында вирус жұқтырғандар саны 96-ға жетіп, 10 адам қайтыс болған.
Ең оқылған:
- «Менде осындай сынақ болып тұр»: Данияр Елеусінов ішімдікке салынғанын мойындады
- «Әйелге әлімжеттік жасау – адамдықтың ең төменгі шегі»: Димаш Құдайберген зорлық-зомбылықты қатаң айыптады
- Астанада TikTok-та әдепсіз видео жариялаған шетелдікке айыппұл салынды
- Қазақстан туристер үшін ең қауіпсіз елдердің қатарына енді
- Бір дана «Барни» жегені үшін күйеуімен жанжалдасып қалған әйел суицид жасады: Тергеу басталды