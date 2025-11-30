Грекия астанасы Афинада Палестинаны қолдау марш өтті

Афинада "Палестинамен халықаралық ынтымақ күні" аясында Палестинаны қолдау шеруі ұйымдастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Палестинаны жақтайтын түрлі платформалар мен азаматтық ұйымдардың шақыруымен жүздеген адам Афинадағы Элефтери саябағына жиналды.
Белсенділер Израильді Палестинаға жасалып жатқан шабуылдарын тоқтатуға және палестиналық халыққа еркін әрі әділ шешім ұсынуға үндеді.
Палестина жалауларын ұстаған шерушілер «Палестинаға бостандық!» деп ұрандап, кейін Афинадағы Израиль елшілігіне дейін маршпен өтті.