Гонконгтағы өрт: сегіз адам қамауға алынды

Гонконгтағы көпқабатты үйлерде болған өрт салдарынан кем дегенде 128 адам қаза тауып, 79 адам жарақат алды. Өрттің таралуына ғимараттардың сыртына орнатылған полистирол және қорғаныс торлары ықпал еткен, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Сыбайлас жемқорлыққа байланысты сегіз адам қамауға алынды, ал үш адам бұрын адам өліміне байланысты ұсталған. Тергеу үш-төрт аптаға жоспарланған.
Өрт сөндіру жұмыстарына шамамен 2311 өрт сөндіруші қатысты. Өрт төменгі қабаттан басталып, жоғарыға таралды, температура максималды 500 °C дейін жеткен. Кейбір жерлерде жалын қайта жанған. Өрт сөндірілгенімен, ғимараттардың кей бөліктерінде қауіпті қалдықтар қалған.
Қаза тапқандардың арасында 37 жастағы өрт сөндіруші Хо Вай Хо бар, тағы 12 өрт сөндіруші жарақат алған. Мигрант жұмысшылардан да қаза тапқандар бар: екі индонезиялық азамат қайтыс болды, кейбір индонезиялық және филиппиндік жұмысшылар хабар-ошарсыз.
Жергілікті билік зардап шеккен тұрғындарға арналған паналауды, қолдау орталықтарын ашты, волонтерлер киім-кешек пен гигиеналық заттар жинап беріп жатыр.
Тұрғындар өрт кезінде өрт дабылдарының жұмыс істемегенін айтып, кейбір датчиктердің құрылысшылар тарапынан өшірілгенін мәлімдеді. Полиция өрескел немқұрайлылық пен бақылаусыз жөндеу жұмыстары өрттің тез таралуына себеп болғанын хабарлады.
Wang Fuk Court кешені 1983 жылы салынып, 4600 тұрғынға арналған 1984 пәтерден тұрады. Аудан тұрғындарының шамамен 40%-ы 65 жастан асқан.
1948 жылы Гонконгтағы ең қауіпті өртте 176 адам қаза тапқан еді.