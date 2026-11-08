Головкин ХОК басшысымен 2028 жылғы Олимпиадаға дайындықты талқылады
Кездесу Дакар қаласында IV жазғы жасөспірімдер Олимпиадасы аясында өтті.
8 Қараша 2026, 09:18
БӨЛІСУ
8 Қараша 2026, 09:188 Қараша 2026, 09:18
107Фото: ҚР ҰОК
Қазақстан Ұлттық Олимпиада комитетінің президенті Геннадий Головкин Дакарда өтіп жатқан IV жазғы жасөспірімдер Олимпиадасы аясында Халықаралық Олимпиада комитетінің президенті Кирсти Ковентримен кездесті.
Тараптар олимпиадалық қозғалысты дамытудың өзекті мәселелерін, сондай-ақ 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін жазғы Олимпиада ойындарындағы бокс жарыстарына дайындықты талқылады.
Дакардағы жасөспірімдер ойындарында Қазақстан атынан 18 спортшы өнер көрсетіп жатыр. Қазіргі уақытта ұлттық құрама қоржынында екі медаль бар. Фатима Супығалиева дзюдодан жарыс жеңімпазы атанса, Рамазан Айнағов триатлоннан қола жүлдеге ие болды.
Жасөспірімдер Олимпиадасы 31 қазанда басталып, 13 қарашаға дейін жалғасады.
Ең оқылған:
- Таразда бокстан ел үздіктері анықталды
- Қазақстан мен Тәжікстан ынтымақтастық жөнінде 14 құжатқа қол қойды
- Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы автомобиль және теміржол көлігімен жүк тасымалының көлемі 7 млн тоннаға жетті
- Алматыда антибиотиктен кейін көз жұмған жасөспірімнің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды
- «Бір үйдің мекенжайын 17 адам пайдаланған»: Саясаттанушы әлеуметтік көмек жүйесіндегі олқылықтарды атады