Германиядағы бұрынғы мемлекеттік қызметкерлердің зейнетақысы қысқаруы мүмкін

Германияда айына орта есеппен 3416 еуро алатын бұрынғы мемлекеттік қызметкерлердің зейнетақысын қысқарту мүмкіндігі туралы пікірталас басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы DW басылымы жазды.
Welt am Sonntag газетінің хабарлауынша, федералды және аймақтық бюджеттер бұрынғы мемлекеттік қызметкерлердің зейнетақысына жыл сайын шамамен 90 миллиард еуро жұмсайды, бұл 2007 жылмен салыстырғанда екі есе көп.
Бұрынғы шенеуніктер жалақысының 71,75%-ына дейінгі зейнетақыға, сондай-ақ 13-ші айлық жалақыға тең жылдық Рождестволық зейнетақы бонусына құқылы. Салыстыру үшін, Германияда 45 жылдық қызмет өтілі бар орташа зейнетақы 1836 еуроны құрайды, бұл орташа жалақының шамамен 48%-ына тең. SPD-ның бұрынғы бас хатшысы, қазір 36 жастағы Кевин Кюнерт Бундестаг депутаты болған төрт жыл ішінде ай сайын 800 еуро зейнетақы қосымшасы алғанын айтты.
Ашығын айтқанда, мен мұны шектен тыс деп санаймын. Бұл тым көп, - деді ол.
Сарапшылар қолданыстағы заңнама мемлекеттік қызметкерлердің зейнетақысын тікелей қысқартуға мүмкіндік бермейтінін атап өтеді. Олар бұл мәртебесі бар адамдардың санын азайту мүмкін шешім деп болжайды. Қазіргі уақытта Германиядағы мемлекеттік қызметкерлердің қатарында мемлекеттік қызметкерлерден басқа көптеген мұғалімдер мен университет профессорлары, полиция қызметкерлері, сот және прокуратура қызметкерлері, әскери қызметкерлер және кеден қызметкерлері бар.