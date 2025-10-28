Германияда құс тұмауы өршіп тұр

Германияның шығысында құс тұмауы өршіп тұр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осыған байланысты жергілікті билік 200 мыңнан астам құс пен үйректі арнайы аумақты жойды. Енді тағы 130 мыңнан астамын жою жоспарда бар.
Тамыз айынан бері Еуропа аймағы мен Ұлыбританияда құс тұмауының 56 ошағы тіркелген. Бұл соңғы он жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Вирусты адамның жұқтыру қаупі төмен болғанымен сүтқоректілер арасында таралу жағдайлары жиілеп келеді. Құстардың күз маусымындағы көшуі жағдайды одан сайын ушықтырып жіберді.