Германияда канцлерді қорлағандарға 2000 еуродан астам айыппұл салынды
Желіде жазылған сөздер сотқа дейін жетті. Билік саясаткерлерді қорлауға қатысты қатаң шара қолдануда.
Германияда соттар әлеуметтік желі қолданушыларының екеуін Федералдық канцлер Фридрих Мерцті жеке басына тиісіп қорлағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартты. Олардың бірі саясаткерді «Lügenfritz» («Өтірікші Фриц») деп атаған, ал екіншісі оған дөрекі лақап ат қойған. Екі іс бойынша да сот үкімдері заңды күшіне енді, деп жазды ТАСС агенттігі.
Олардың әрқайсысына 30 күндік мөлшерлеме көлемінде айыппұл салынды. Бұл сома шамамен бір айлық табысқа тең және көбіне 2000 еуродан асады.
Бұған не себеп болды?
Барлығы Хайльбронн полициясының Facebook-тегі қарапайым жазбасынан басталған. Онда канцлердің сапары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қала аумағында уақытша әуе қозғалысына шектеу енгізілгені хабарланған.
Жарияланым астында қызу пікірталас өрбіген. Әртүрлі бағалаулар бойынша, шамамен 400 пікір жазылған.
Олардың көпшілігі сын шегінен асып, жеке басқа бағытталған қорлауға ұласқан. Прокуратура жедел әрекет етіп, Германия Қылмыстық кодексін бұзу дерегі бойынша 39 пікірді тексерген. Қалған пікірлерге қатысты да тексерулер жүргізіліп жатыр, оның ішінде басқа ведомстволар да қатысуда.
Қолданылған Германия Қылмыстық кодексінің нормасы саясаткерлер мен қоғам қайраткерлерін қорлау және жала жабу үшін жауапкершілікті күшейтеді. Ол мынадай жағдайларда қолданылады:
- пікір жария түрде айтылса (оның ішінде әлеуметтік желілерде);
- мәлімдеме адамның саяси мәртебесіне байланысты жасалса;
- қорлау оның қоғамдық қызметін айтарлықтай қиындатуға қабілетті болса.
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