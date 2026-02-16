Германияда бесінші банкке ұры түсті
Германияда банкке ұры түсіп, 14 ұяшықты бұзып ашқан.
Бүгiн 2026, 08:25
104Фото: pixabay
Германияның Штур қаласында ірі банк тонау оқиғасы тіркелді. Бұл – кейінгі екі айда ел аумағында болған бесінші қылмыстық іс, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Белгісіз адамдар бөлімшеге жертөле арқылы кіріп, 14 ұяшықты бұзып ашқан. Алдын ала тергеу мәліметтері бойынша, қылмыскерлер айласын ғимаратқа сұйықтық шашу арқылы іске асырған.
Қазір полиция күдіктілерді анықтау үшін үйлер мен көліктердегі бейне-бақылау жазбаларын тексеріп жатыр. Шығын көлемі белгісіз, өйткені сейфтерде қолма-қол ақша, алтын және бағалы әшекейлер сақталған.
