Германияда автобус тротуарға шығып, жаяу жүргіншілерді қағып кетті

Германияның оңтүстік-батысындағы Вайль-на-Рейн қаласында қоғамдық автобус белгісіз себеппен жолдан шығып, жаяу жүргіншілер жолына шығып кетіп, жаяу жүргіншілер тобын қағып кетті. 34 жастағы әйел қаза тауып, тағы он шақты адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ жергілікті ведомствоға сілтеме жасап.
Апат жергілікті уақыт бойынша сағат 13:30 шамасында Баден-Вюртемберг штатында болды. Алдын ала мәліметтер бойынша, автобус алдымен бірнеше көлікпен соқтығысып, содан кейін тротуарға шығып кеткен. Жарақат алғандардың арасында автобус жүргізушісі де болған. Жарақат алған үш адам ауруханаға жеткізілді, ал оқиға орнында екі құтқару тікұшағы болды.
Апат ірі сауда орталығының маңында болды, оқиға орнында көлік қозғалысы уақытша тоқтатылды. Тергеушілер оқиғаны апат ретінде қарастыруда; терроризм белгілері жоқ.