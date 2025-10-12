Германияда атыс болып, бірнеше адам жараланды

Германияның Гисен қаласында атыс оқиғасы тіркеліп, бірнеше адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ Report агенттігіне сілтеме жасап.
Оқиға жергілікті уақыт бойынша сағат 15:10 шамасында қаланың орталық алаңында орналасқан букмекерлік кеңселердің бірінің маңында болған.
Полицияның алдын ала мәліметі бойынша, қару қолданған күдікті оқиға орнынан бой тасалаған. Алайда тұрғындарға тікелей қауіп төніп тұрған жоқ деп хабарланды. Қазір оқиға орнында күдіктіні іздестіру бойынша арнайы операция жүргізілуде.