Геннадий Головкин Таиландтағы сайлау учаскесінде дауыс берді
Ол қазір World Boxing Futures Cup 2026 халықаралық турнирі аясында Бангкок қаласында жүр.
Бүгiн 2026, 07:24
ҚР Ұлттық олимпиада комитетінің президенті және World Boxing ұйымының басшысы Геннадий Головкин Қазақстанның Таиландтағы Елшілігі жанындағы №453 сайлау учаскесінде дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Еске сала кетейік, 2026 жылғы 15 наурызда сағат 7.00-дегі жағдай бойынша өңірлерде барлық 10388 учаске дауыс беруге кірісті.
92 учаскеде аумақтық комиссиялардың қабылдаған шешімдеріне сәйкес дауыс беру таңғы сағат 6.00-де басталды.
