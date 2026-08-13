Геннадий Головкин халықаралық спорт ұйымындағы жоғары қызметке үміткер
Қазақстан ҰОК президенті Ислам ынтымақтастығы спорт қауымдастығының вице-президенті қызметіне кандидаттар тізіміне енді
13 Тамыз 2026, 08:08
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