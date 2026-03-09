Газадағы Израиль шабуылдары: алты палестиналық қаза тапты
Олардың арасында балалар мен журналист бар
Израиль армиясының Газа секторының орталық бөлігінде ішкі қоныс аударған палестиналықтар тұрып жатқан палаталы лагерьлерге жасаған шабуылдары салдарынан алты адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu агенттігіне сілтеме жасап.
Олардың ішінде үш бала мен бір журналист бар. Тағы кемінде он адам жарақат алған.
Газа орталығындағы Нусайрат босқындар лагерінде орналасқан Әл-Ауда ауруханасының мәлімдемесінде Суварха ауданындағы палаталарға жасалған соққыдан үш адамның қаза тапқаны айтылған. Олардың екеуі — балалар. Сонымен қатар үш бала бар он адам жараланған.
Жергілікті дереккөздердің мәліметінше, Суварха ауданындағы палаталарға жасалған екінші шабуыл кезінде тағы үш палестиналық қаза тапқан. Олардың ішінде бір бала мен бір журналист бар. Қаза тапқандардың аты-жөні Нур Салих аш-Шелалиф (30 жас), Сельсебиль Энвер Феррач (12 жас) және журналист Амаль Мухаммед Шамали (46 жас) деп аталды. Көптеген адам жарақат алған.
Бұдан бөлек, кеше кешке Газа қаласының батыс бөлігінде Кетибе мешітінің маңында бейбіт тұрғындар болған жерде Израильдің әуе соққысы жасалған. Соның салдарынан үш палестиналық, оның ішінде бір медицина қызметкері қаза тапты, тағы үш адам жараланды.
2023 жылдың қазан айынан бастап Израиль Газа секторына қарсы әскери операция бастағаннан бері, бүгінгі мәлімет бойынша, 72 126 палестиналық қаза тауып, 171 мыңнан астам адам жараланған.
