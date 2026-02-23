Газада қаза тапқандар саны 72 мыңнан асты
Израиль бітімге қарамастан секторға соққы жасауды жалғастырып жатыр.
2023 жылдың қазан айынан бері Израиль армиясының Газа секторына жасаған шабуылдары салдарынан қаза тапқандар саны 72 073 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Anadolu-ға сілтеме жасап.
Газа Денсаулық сақтау министрлігі таратқан мәліметке сәйкес, қолданыстағы бітімге қарамастан, Израиль сектор аумағына соққы жасауды жалғастырып жатыр. Ведомствоның соңғы мәлімдемесінде өткен тәуліктегі шығындар туралы мәлімет келтірілген: Газа ауруханаларына бір қаза тапқан адамның денесі жеткізіліп, сегіз адам жараланған.
2025 жылдың 10 қазанында бітім күшіне енгеннен бері Израильдің соққылары салдарынан 615 адам қаза тауып, 1 651 адам жараланған. Сонымен қатар үйінді астынан 726 адамның денесі шығарылған.
2023 жылдың қазан айынан бері қаза тапқандардың жалпы саны 72 073 адамға жетті, ал жараланғандар саны 171 749 адамды құрады. Бұған қоса, сектордағы үйінділер астында әлі де мыңдаған адамның денесі жатқаны айтылып отыр. Гуманитарлық жағдай әлі де өте күрделі күйінде қалып отыр.
Газа Денсаулық сақтау министрлігі жаңа мәліметтер түскен сайын қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат үнемі жаңартылып отыратынын айтты.
