Газа секторында қаза тапқандар саны 72 549 адамға жетті
Соңғы шабуылдар мен іздеу жұмыстары жаңа деректерді нақтылады.
2023 жылдың қазан айынан бері Израиль армиясының Газа секторына жасаған шабуылдары салдарынан қаза тапқандар саны 72 549 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Газа Денсаулық сақтау министрлігінің жазбаша мәлімдемесінде соңғы деректер жарияланды.
Соңғы 48 сағатта ауруханаларға 8 палестиналықтың мәйіті жеткізілген, олардың бірі үйінді астынан шығарылған, сондай-ақ 24 адам жараланған.
Мәліметке сәйкес, 2025 жылдың 10 қазанында күшіне енген атысты тоқтату режимінен кейінгі кезеңде Израиль шабуылдарынан 773 адам қаза тауып, 2 171 адам жараланған, ал 761 мәйіт үйінді астынан табылған.
Министрлік сондай-ақ сәуір айының басынан бері сот-медициналық қызмет тексеріп, нақтылаған деректер негізінде қаза тапқандар тізіміне тағы 196 адамның қосылғанын хабарлады.
Осылайша, 2023 жылдың қазан айынан бергі жалпы қаза тапқандар саны 72 549 адамға, жараланғандар саны 172 274 адамға жетті.
Газа секторында әлі де үйінді астында мыңдаған адамның мәйіті бар екені айтылады.
