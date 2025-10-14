Газа секторында атысты тоқтату туралы келісімге қол қойылды

Шарм-эш-Шейх қаласында Египет, АҚШ, Катар және Түркия өкілдері Газа секторындағы қақтығысты тоқтату туралы келісімге қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
АҚШ президенті Дональд Трамп бұл келісімді «Таяу Шығыстағы ең маңызды әрі ең күрделі мәміле» деп атап өтті. Оның айтуынша, жаңа келісім аймақтағы соғыс өртіне нүкте қойып, үшінші дүниежүзілік соғыстың алдын алды.
Бұл сәтке жету үшін мыңдаған жыл қажет болды. Енді бейбітшілік орнайды және ол сақталады, - деді Трамп.
Келісімге сәйкес, Израиль мен ХАМАС атысты толық тоқтатады. Израиль Газаның бір бөлігінен әскерін шығарады, ал ХАМАС кепілге алынған барлық адамдарды босатады.
Бұған дейін Трамп Газа секторындағы қақтығыстың аяқталғанын және 13 қазанды «үлкен әрі тарихи күн» деп атаған болатын.