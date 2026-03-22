Гавайиде соңғы 20 жылдағы ең ауыр су тасқыны болды

Штат бойынша 5 500 адам эвакуацияланды, жолдар жабылды.

Бүгiн 2026, 01:29
Бүгiн 2026, 01:29
Бүгiн 2026, 01:29
Гавайидің ең көп қоныстанған аралы Оахуда мыңдаған тұрғындар эвакуацияланды. Соңғы онжылдықтағы ең күшті су тасқыны нәтижесінде үйлер мен автокөліктер су астында қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.

Гонолулу мэрі Рик Блангиарди бұл апатты архипелагқа келген екінші қатты дауыл деп атап өтті. Қазіргі уақытта 230-дан астам адам құтқарылды, алайда бөгеттердің бұзылу қаупі сақталуда.

Штат бойынша 5,500 адам эвакуацияланды, жолдар жабылды. Гавайи губернаторы Джош Грин тұрғындарды қауіпсіз жерге көшуге шақырды.

Кейбір аудандарда жауын-шашын көлемі 25 см-ге дейін жетіп, жел 160 км/сағ жылдамдыққа дейін күшейді. Дауылдан келтірілген залал 1 миллиард доллардан асады.

Алдағы демалыс күндері және келесі аптаның басында Гавайиде тағы да жаңбыр мен найзағай сақталуы мүмкін.

