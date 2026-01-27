Гамбургтағы шабуыл: 15 адам жарақат алды, әйел психиатриялық ауруханаға жіберілді

Германияның Гамбург қаласында вокзалдағы жолаушыларға пышақпен шабуыл жасаған әйел тұрақты психиатриялық бақылауға алынды. Бұл туралы BAQ.KZ Euronews материалдарына сілтеме жасап хабарлайды.
Резонанс тудырған оқиға 2025 жылғы мамырда болды. Әйел дәріханадан пышақ алып, кешкі шоғырлану кезінде платформадағы адамдарға шабуыл жасаған. Апаттан 15 адам зардап шеккен, олардың төртеуі ауыр жарақат алды. Қалалық тұрғындар мен полиция қызметкерлері оны тоқтатып, ұстаған.
Сот шешімі бойынша, 39 жастағы әйелге шизофрения диагнозы қойылған, сондықтан оны қылмыстық жауапкершілікке тартуға болмайды. Әйел өз жазасына келісіп, аппеляция беруді жоспарламайды.
Сот деректеріне қарағанда, ол 2024 жылғы қазаннан бері баспанасыз болған. Адвокаттар оның галлюцинацияларға шалдыққанын және адамдар оны өлтіруге тырысқан деп ойлағанын дәлелдеді.
Германияда соңғы кездері орын алған қатты шабуылдардан кейін құқық қорғау органдары елде қаруға қатысты заңдарды қатайтып, пойыздар мен вокзалдарда пышақ алып жүруге тыйым салды.