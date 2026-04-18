Ғалымдар ескертеді: Жерге магниттік дауылдар жақындап келеді
Бүгiн 2026, 07:14
Фото: freepik
Алдағы күндері Жер Күн белсенділігінің артуына байланысты магниттік дауылдардың ықпалына ұшырайды. Бұл туралы күн астрономиясы зертханасының мамандары мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ғалымдардың мәліметінше, Күндегі тәждік тесіктен шыққан жылдам жел ағыны Жерге жақындап келеді. Соның салдарынан геомагниттік жағдай тұрақсызданып, бірнеше күнге созылуы мүмкін.
Ең күшті әсер демалыс күндері – сенбі мен жексенбіде күтіледі. Осы уақытта Жердің магнит өрісі айтарлықтай құбылып, тұрақсыздық шегіне жетуі ықтимал.
Мамандардың айтуынша, дүйсенбіден бастап жағдай біртіндеп қалыпқа келеді. Жалпы, Жер шамамен бір апта бойы Күн желінің ықпалында болады.
Биыл геомагниттік жағдай ерекше белсенді. Жыл басынан бері алғашқы 100 күннің 24-інде магниттік дауылдар тіркелген. Сарапшылар мұндай белсенділік жылдың соңына дейін сақталуы мүмкін екенін ескертеді.
