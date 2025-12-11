Ғаламшарға қауіп: БҰҰ климаттық дағдарысқа қарсы инвестиция салуға шақырады

Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа есебіне сәйкес, климаттың өзгеруі планетаның денсаулығына қатер төндіруде, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
ЮНЕП жариялаған «Жаһандық экологиялық перспектива 7: Біз таңдаған болашақ» баяндамасында 82 елден 287 ғалым климаттық дағдарысты шешу үшін экономикалық жүйені қайта құру және қоршаған ортаға жаңа көзқарас қажет екенін атап өтті.
Егер шаралар қабылданбаса, 2050 жылға қарай климаттық өзгерістер әлемдік ЖІӨ-ні жылына шамамен 4% қысқартып, миллиондаған адамның өмірін қиып, мәжбүрлі көші-қонға себеп болады. Амазонка ормандары мен мұз қабаттарының деградациясы, азық-түлік тапшылығы және табиғи аумақтардың жойылуы нақты қауіпке айналады.
Бірақ жеткілікті инвестициямен 2050 жылға қарай 9 миллион мезгілсіз өлімнің алдын алуға, 200 миллион адамды кедейліктен шығарып, 300 миллион адамды қауіпсіз суға қол жеткізуге болады. Ал жол бойындағы әлемдік макроэкономикалық пайда 2070 жылға қарай жылына 20 трлн долларға (шамамен €17 трлн) жетеді.
ЮНЕП атқарушы директоры Ингер Андерсен климатқа қарсы шараларды экономикалық пайдамен байланыстырып, энергияны декарбонизациялау, қалдықтарды азайту, айналмалы экономикаға көшу және табиғи аумақтарды қорғау арқылы өзгеріс жасауға шақырды.