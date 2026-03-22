G7 елдері Ормуз бұғазының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дайын
G7 министрлері аймақтағы тұрақтылықты сақтау, теңіз сауда жолдарын қорғау және энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға шақырды.
Бүгiн 2026, 04:27
Фото: AP Photo
"Үлкен жетілік" (G7) Сыртқы істер министрлері әлемдік энергиямен жабдықтауды қолдау үшін қажетті шараларды қабылдауға дайын екенін мәлімдеді және теңіз жолдарының, соның ішінде Ормуз бұғазының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығын растады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Мәлімдемеге Канаданың, Францияның, Германияның, Италияның, Жапонияның, Ұлыбританияның және АҚШ-тың сыртқы істер министрлері, сондай-ақ Еуропалық Одақтың Сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі қол қойған.
Біз Иран Ислам Республикасы мен оның қуыршақ күштерінің негізсіз шабуылдары жағдайында аймақтағы серіктестерімізге қолдау білдіреміз. Режимнің бейбіт тұрғындар мен азаматтық инфрақұрылымға, соның ішінде энергетикалық инфрақұрылымға жасаған абайсыз шабуылдарын ең батыл түрде айыптаймыз, - делінген мәлімдемеде.
