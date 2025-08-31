Францияда көлік көп адамды көпе-көрінеу қағып кетті

Францияның солтүстігінде көлік бір топ адамды соғып, бір адам қаза тауып, бес адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Болжам бойынша, көлік әдейі жиналған адамдарды соқтығысқан. Бұл Францияның солтүстігіндегі Эвре қаласындағы барда болған қақтығыстан кейін болды.
Сенбіге қараған түні көлік жүргізушісі, болжам бойынша, барда болған қақтығыстан кейін Эврю орталығындағы бір топ адамды «әдейі» қағып кеткен, соның салдарынан бір адам қаза тауып, бес адам жараланған, - делінген мақалада.
Оқиға жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 4-тер шамасында (Астана уақыты бойынша 7-де) болған, сол кезде вино барында бірнеше адам арасында жанжал шыққан. Күзетшілер ондағы жүзге жуық адамдарды мекемеден шығаруға шешім қабылдады, деп хабарлайды France Press. Қала прокуроры Реми Коутиннің айтуынша, дау-дамайдан кейін бір адам көлікке мініп, үлкен жылдамдықпен әдейі кері бұрылған.
Бір адам оқиға орнында көз жұмды, тағы бес адам ауруханаға жеткізілді. Зардап шеккендердің екеуінің жағдайы ауыр,– делінген хабарламада.