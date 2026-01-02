Францияда балаларға әлеуметтік желілерге тыйым салу қарастырылуда

Франция парламенті 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап 15 жасқа толмаған балалар үшін әлеуметтік желілерге тыйым салуды енгізу туралы заң жобасын қарастыруда, деп хабарлайды BAQ.KZ BILD-ке сілтеме жасап.
Заң жобасының авторлары жасөспірімдердегі әлеуметтік желіге тәуелділіктің, кибербуллингтің, зиянды мазмұнның және ұйқы проблемаларының қауіптілігіне зерттеулерге сүйенеді.
Қаңтар айында қабылдануы мүмкін жобада білім беру мекемелерінде ұялы телефондарды қолдануға тыйым салу да күшейтіледі. Орта мектептерде телефондарды қолдану бұрынғыдай тыйым салынады; бастауыш және орта мектептерде тыйым 2018 жылдан бері қолданыста.
Франция осы ретте Австралияның тәжірибесін ескереді. Сол елде балалар әлеуметтік желілерді тек 16 жастан бастап пайдалана алады. Австралия үкіметі бұл қадамды "психикалық денсаулықты қорғауға арналған тарихи үзіліс" деп сипаттайды.
ДДСҰ мәліметтері бойынша, жасөспірімдердің 11%-ы әлеуметтік желілерді қолдануда өзін-өзі бақылау проблемаларына тап болады. Зерттеушілер әлеуметтік желілердің депрессияға, мектептегі үлгерімнің төмендеуіне және өз денесін теріс қабылдауға әсер ететінін көрсетеді.
Болашақта Германия сияқты басқа елдерде де әлеуметтік желілерге жасөспірімдер үшін тыйым салу мүмкіндігі қарастырылуы ықтимал.