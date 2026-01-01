Франция Йеменнің аумақтық тұтастығын қолдайтынын растады

Франция Йеменнің бірлігі мен аумақтық тұтастығына берік екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Франция БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің 23 желтоқсандағы мәлімдемесіне сәйкес Йеменнің бірлігі мен аумақтық тұтастығын, сондай-ақ (аймақтағы) үкімет пен Президенттік кеңестің өкілеттігін қолдайтынын растайды, – делінген Франция Республикасының Сыртқы істер министрлігі таратқан хабарламада.
Ведомство өкілдерінің айтуынша, Париж Йемендегі жағдайды алаңдаушылықпен бақылап отыр және өңірде саяси шешімге қол жеткізуге бағытталған дипломатиялық күш-жігерді қолдайды.
2014 жылдан бері жалғасып келе жатқан Йемендегі қақтығыс ауыр гуманитарлық дағдарысқа әкеліп, Қызыл теңіз бен Аден шығанағындағы теңіз саудасына, сондай-ақ өңірлік қауіпсіздік тепе-теңдігіне тікелей әсер етіп отыр.
Сауд Арабиясы жетекшілік ететін коалиция БҰҰ-ның қақтығысты саяси жолмен реттеу жөніндегі бастамалары кезең-кезеңімен қайта жанданып, кейін үзіліп отырғанына қарамастан, Йеменнің халықаралық деңгейде мойындалған заңды үкіметін қолдайтынын мәлімдеуді жалғастырып келеді.
Өңір елдері Йеменде тұрақты бейбітшіліктің орнауы Таяу Шығыстың, Қызыл теңіз алабы мен Африка мүйізінің тұрақтылығы үшін аса маңызды екенін атап өтуде.