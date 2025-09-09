Франция үкіметіне сенімсіздік: премьер-министр отставкаға кетеді

Францияның Ұлттық Ассамблеясы үкіметке сенімсіздік білдірді. Бұл туралы төменгі палатаның төрағасы Яэль Брон-Пиве мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Дауыс беруге 558 депутат қатысты: 194-і Үкіметті қолдаса, 364-і қарсы шықты. Осылайша, премьер-министр Франсуа Байро отставкаға өтініш беруге міндеттелді.
Бұған дейін Байро Парламентте қолдау таппаған жағдайда отставкаға кетуге дайын екенін мәлімдеген еді. Ол енді Министрлер Кабинетінің мүшелерімен кездесу өткізеді.
Премьер-министр тамыздың соңында елдегі экономикалық қиындықтар мен мемлекеттік қарыздың өсуіне байланысты Үкіметке сенім дауысын дауысқа шығарған болатын. Байро 2026 жылға дейін 44 млрд еуро көлемінде үнемдеу жоспарын ұсынып, зейнетақылар мен әлеуметтік төлемдерден бас тарту қажеттігін алға тартқан.
Оппозиция өкілдері қазіргі экономикалық дағдарысқа дәйекті үкіметтердің және Президент Эммануэль Макронның саясатын кінәлап отыр. Социалистік партия мен «Ұлттық бірлестік» жаңа Үкімет құруға дайын екенін мәлімдесе, «Бағынбаған Франция» қозғалысының депутаттары Президенттің өзіне отставкаға кету талабын қойып отыр.