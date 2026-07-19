Франция құрамасының көпжылдық бас бапкері қызметінен кетеді
Ұлттық құраманы ұзақ жыл басқарған маман өз қызметінен кететінін мәлімдеді.
Франция футбол құрамасының бас бапкері Дидье Дешам қызметінен кетеді.
Дешамның отставкасы туралы Франция футбол федерациясы хабарлады.
Франция футбол федерациясы ұлттық құраманың бас бапкері Дидье Дешамға 2012 жылдан бері атқарған айрықша жұмысы үшін зор ризашылығын білдіреді. Бірнеше күннен кейін Франция құрамасының бас бапкері қызметінен кететін Дидье Дешам француз футболына ширек ғасыр бойы ерекше адалдық танытқан кезеңін аяқтайды. Ұйым мен ел тарихында мәңгілік із қалдыратын мансаптар болады. Дидье Дешам талапшылдықты, тәртіпті, бірлік сезімін және көк жейдеге деген сүйіспеншілікті бойына сіңірді. Оның басшылығымен Франция құрамасы он төрт жыл бойы сенімге, құрметке және жанкүйерлердің сүйіспеншілігіне қайта ие болып, әлемдік футболдың ең жоғары деңгейінде қалды. Команда 2018 жылғы әлем чемпионатында, 2021 жылғы Ұлттар лигасында жеңіске жетіп, бірнеше ірі турнирдің финалына шықты. Сонымен қатар құраманың тұрақтылығы бұрын-соңды болмаған деңгейде сақталды, – делінген хабарламада.
Федерация өкілдері Дидье Дешамның басшылығымен команда 185 матч өткізіп, 120 жеңіске жеткенін атап өтті. Сонымен бірге ол нәтижеге ұмтылу мен жауапкершілік мәдениетін қалыптастырды. Бұл қағидаттар болашақ ұрпақ үшін үлгі болып қала береді.
Ол халықаралық деңгейдегі көптеген футболшының қалыптасуына ықпал етті, бірнеше құраманы берік құндылықтар төңірегіне біріктірді және француз халқы мен ұлттық құрама арасындағы ерекше байланысты нығайтуға көмектесті. 1998 жылғы әлем чемпионаты мен 2000 жылғы Еуропа чемпионатында жеңіске жеткен команданың капитаны, ал жиырма жылдан кейін әлем чемпионатын бапкер ретінде ұтқан Дидье Дешам француз футболының тарихында ерекше орын алады. Алдымен ойыншы, кейін бапкер ретінде көк жейде үшін соншалықты көп күш жұмсағандар аз. Федерация мен оның қызметкерлері оның жауапкершілігі мен адалдығына құрмет білдіреді. Оның ізі Клерфонтенде де, өзі ешқашан ұмытпаған миллиондаған жанкүйерлер мен еріктілердің жүрегінде де мәңгі қалады. Франция футбол федерациясы оған шексіз алғыс білдіреді. Рақмет, Дидье! – деп қорытындылады федерация өкілдері.
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