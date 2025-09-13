Fitch Ratings халықаралық агенттігі Францияның ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін «AA-»-тен «A+»-ке дейін түсірді. Бұл шешім мемлекеттік қарыздың өсуі мен елдегі саяси тұрақсыздыққа байланысты қабылданды, деп хабарлайды BAQ.KZ агенттік сайтына сілтеме жасап
Fitch мәліметінше, рейтингтің төмендеуіне үш негізгі фактор әсер еткен:
- қорғаныс шығындарының артуына байланысты мемлекеттік қарыздың жоғары деңгейі,
- саяси бытыраңқылық,
- бюджет тапшылығының қолайсыз перспективалары.
Сонымен қатар, рейтинг бойынша болжам «Тұрақты» деп көрсетілді. Бұл орта мерзімді кезеңде қазіргі жағдайдың сақталуы мүмкін екенін білдіреді.Fitch Францияның кредиттік рейтингін төмендетті
Fitch Ratings халықаралық агенттігі Францияның ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін «AA-»-тен «A+»-ке дейін түсірді. Бұл шешім мемлекеттік қарыздың өсуі мен елдегі саяси тұрақсыздыққа байланысты қабылданды, деп хабарлайды BAQ.KZ агенттік сайтына сілтеме жасап
Fitch мәліметінше, рейтингтің төмендеуіне үш негізгі фактор әсер еткен:
қорғаныс шығындарының артуына байланысты мемлекеттік қарыздың жоғары деңгейі,
саяси бытыраңқылық,
бюджет тапшылығының қолайсыз перспективалары.
Сонымен қатар, рейтинг бойынша болжам «Тұрақты» деп көрсетілді. Бұл орта мерзімді кезеңде қазіргі жағдайдың сақталуы мүмкін екенін білдіреді.