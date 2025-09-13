Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Fitch Францияның кредиттік рейтингін төмендетті

Бүгiн, 08:33
pixabay
Фото: pixabay

Fitch Ratings халықаралық агенттігі Францияның ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін «AA-»-тен «A+»-ке дейін түсірді. Бұл шешім мемлекеттік қарыздың өсуі мен елдегі саяси тұрақсыздыққа байланысты қабылданды, деп хабарлайды BAQ.KZ агенттік сайтына сілтеме жасап

Fitch мәліметінше, рейтингтің төмендеуіне үш негізгі фактор әсер еткен:

  • қорғаныс шығындарының артуына байланысты мемлекеттік қарыздың жоғары деңгейі,
  • саяси бытыраңқылық,
  • бюджет тапшылығының қолайсыз перспективалары.

