ФИФА нұсқасы бойынша жылдың үздік футболшысы атанды

Бүгiн, 04:27
Dan Mullan/ Getty Images
Фото: Dan Mullan/ Getty Images

Француздық «Пари Сен-Жермен» клубының шабуылшысы Усман Дембеле ФИФА нұсқасы бойынша 2025 жылдың қорытындысы бойынша әлемнің үздік футболшысы деп танылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Интерфакске сілтеме жасап.

Жеңімпаздың есімі Қатар астанасы Дохада өткен салтанатты марапаттау рәсімінде жарияланды.

28 жастағы футболшы 2025 жылы клубтық деңгейде айтарлықтай жетістіктерге жетіп, Франция чемпионаты мен Кубогын, Чемпиондар лигасын және УЕФА Суперкубогын жеңіп алды. Сонымен қатар, қыркүйек айында Дембеле Франция құрамасы сапында өнер көрсетіп, беделді «Алтын доп» жүлдесінің иегері атанған еді.

