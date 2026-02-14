Евгений Кошкин 2026 жылғы Олимпиада ойындарында үздік ондыққа енді
Конькимен жүгіруден Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Евгений Кошкин 34.56 секунд уақыт көрсеткішімен мәреге жетіп, қорытынды есепте тоғызыншы орынға ие болды.
Кеше 2026, 23:12
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 23:12Кеше 2026, 23:12
144Фото: olympic.kz
Конькимен жүгіруден Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Евгений Кошкин Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында үздік ондыққа енді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кошкин 500 метр қашықтықта ел намысын қорғады.
Отандасымыз 34.56 секунд уақыт көрсеткішімен мәреге жетіп, қорытынды есепте тоғызыншы орынға ие болды.
Джордан Штольц (АҚШ) Олимпиада чемпионы атанды. Ол 33.77 секунд уақыт көрсеткішімен Олимпиада рекордын жаңартты. Күміс жүлдені Йеннинг де Боо (Нидерланд) жеңіп алды – 33.88. Ал қола медаль Лоран Дюбрейге (Канада) бұйырды – 34.26.
Ең оқылған:
- Алматыда төтенше жағдай режимі енгізілуі мүмкін
- АҚШ визасын беру тоқтай ма? Елші Қазақстанға қатысты нақты жауап берді
- "Дабыл қағылды": 14 ақпанға арналған ауа райы болжамы
- Әскерден босату немесе «ақ билет»: Қорғаныс министрлігі қазақстандықтарға үндеу жасады
- "10 млн теңге": Ауылға баратын мамандарға үй беріледі