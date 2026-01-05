Еуропалық Одақ Венесуэладағы жағдайға қатысты ресми мәлімдеме жасады

Еуропалық Одақтың Сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі Жоғарғы өкілі Кая Каллас Венесуэланың егемендігін құрметтеуге шақырды және Николас Мадуроның АҚШ-та тұтқындалуынан кейін елде демократияға бейбіт көшуді қолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Deutsche Welle-ге сілтеме жасай отырып.
Бұл оның 4 қаңтар, жексенбі күні кешке жарияланған мәлімдемесінен – Еуропалық Одақтың ресми ұстанымынан туындайды.
Мәлімдемеде Еуропалық Одақтың пікірінше, "Николас Мадуро демократиялық жолмен сайланған президенттің заңдылығына ие емес" делінген. Сонымен қатар, ЕО Венесуэлада демократияға бейбіт көшуді қолдайды, оны "елдің егемендігін құрметтей отырып, венесуэлалықтардың өздері басқаруы" керек.
ЕО-ның бас дипломатының айтуынша, Венесуэла халқының еркін құрметтеу - қазіргі дағдарысты шешудің жалғыз жолы.
Каллас "халықаралық құқық қағидаттары барлық жағдайда құрметтелуі керек" деп атап өтті және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшесі ретінде Америка Құрама Штаттарының осы қағидаттарды қолдаудағы ерекше жауапкершілігін атап өтті.
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Венесуэла бойынша төтенше отырыс өткізеді.
Құжатқа сәйкес, Еуропалық Одақ трансұлттық ұйымдасқан қылмыс пен есірткі саудасымен күресуді қажет деп санайды, бірақ тек "аумақтық тұтастық пен егемендік қағидаттарын толық құрметтеу арқылы" ғана.
Айта кетейік, АҚШ президенті Дональд Трамп бұған дейін Венесуэланың уақытша президенті Делси Родригес АҚШ талаптарын орындауы керек, әйтпесе салдары болады деп мәлімдеген болатын. Ақ үй басшысы Родригестің АҚШ-пен ынтымақтастықтан бас тартуына шыдамайтынын атап өтті.