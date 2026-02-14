Еуропалық Одақ халқы қартайып барады
Еуропадағы ең жас ел — Түркия.
Еуропалық Одақ (ЕО) халқының медиандық жасы өсіп келеді. Егер 2015 жылы ол 42,8 жас болса, 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша бұл көрсеткіш 44,9 жасқа дейін артты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Eurostat-тың соңғы деректеріне сәйкес, бұл Еуроодақ тұрғындарының жартысы 44,9 жастан үлкен, ал қалған жартысы осы жастан кіші екенін білдіреді.
Ең төмен медиандық жас Ирландия елінде тіркелген — 39,6 жас, ал ең жоғары көрсеткіш Италия елінде — 49,1 жас.
Жалпы алғанда, соңғы он жыл ішінде ЕО халқының медиандық жасы 2,1 жылға өсті.
Көрсеткіштің өсуі ЕО елдерінің басым бөлігінде байқалды, тек Германия мен Мальта елдерінде ғана ол 0,4 жылға төмендеді.
Халықтың ең жылдам қартаюы Словакия мен Кипрдің грек әкімшілігі бақылауындағы оңтүстік бөлігінде байқалды, мұнда медиандық жас 4 жылға артқан. Грекия мен Польшада бұл көрсеткіш 3,8 жылға, Португалияда 3,7 жылға, ал Италияда 3,9 жылға өсті.
Еуропадағы ең жас ел — Түркия
Сонымен қатар Түркия халқының медиандық жасы 34,4 жас.
Осылайша, аталған көрсеткіш бойынша Түркия Еуропадағы ең жас ел ретінде ерекшеленеді.
