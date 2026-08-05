Еуропада газдың мың текше метрінің бағасы 659 долларға дейін түсті

Сауда барысында ең жоғары баға 719,5 долларды (+5%), ал ең төменгі көрсеткіш 645,7 долларды (-5,8%) құрады.

5 Тамыз 2026, 07:10
АВТОР
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unsplash.com 5 Тамыз 2026, 07:10
5 Тамыз 2026, 07:10
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Фото: unsplash.com

Еуропада табиғи газ бағасы төмендеді.

Нидерландтағы Еуропаның ең ірі газ хабы саналатын TTF индексі бойынша қыркүйек айындағы фьючерстік келісімшарттар сауда-саттықты мың текше метріне 692,3 АҚШ долларынан бастап, өткен сауда күнінің жабылу бағасымен салыстырғанда 1 пайызға жоғары ашылды.

Сауда барысында ең жоғары баға 719,5 долларды (+5%), ал ең төменгі көрсеткіш 645,7 долларды (-5,8%) құрады.

Осылайша, газ бағасы сауда барысында 659 доллар шамасына дейін төмендеді.

Баға динамикасы алдыңғы сауда күнінің есептік жабылу бағасы – мың текше метріне 685,3 АҚШ доллары негізінде есептелген.

 
 

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