Еуропада газдың мың текше метрінің бағасы 659 долларға дейін түсті
Сауда барысында ең жоғары баға 719,5 долларды (+5%), ал ең төменгі көрсеткіш 645,7 долларды (-5,8%) құрады.
5 Тамыз 2026, 07:10
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