Еуропада газ бағасы 2%-ға өсті
Бағасы мың текше метріне 1042 долларға дейін жетті.
6 Қараша 2026, 02:20
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6 Қараша 2026, 02:206 Қараша 2026, 02:20
28Фото: pexels.com
Нидерландта орналасқан Еуропадағы ең ірі газ тарату орталығы TTF индексі бойынша желтоқсан айындағы (ең жақын) фьючерстер сауда-саттықты 984,9 доллар деңгейінде (-3,8%) бастады. Бұл туралы BAQ.KZ «Прайм» агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.
Қазіргі уақытта бағаның ең төменгі көрсеткіші 975,8 долларды (-4,6%), ал ең жоғары көрсеткіші 1055,3 долларды (+3,1%) құрады.
Қазақстан уақыты бойынша сағат 00:00-дегі жағдайға сәйкес, газ бағасы 1042,3 долларды (+1,9%) құрады.
Баға динамикасы алдыңғы сауда күніндегі есептік құнмен салыстырғанда көрсетілген. Ол кезде газдың мың текше метрінің бағасы 1023,3 доллар болған.
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