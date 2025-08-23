Еуропада чикунгунья індеті күтілуде

Биыл Еуропада чикунгуньяның 27 ошағы тіркелді. Еуропада жаздың аяғында масалардың, соның ішінде Батыс Ніл вирусы мен чикунгунья ауруларының көбеюі күтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Еуропалық аурулардың алдын алу және бақылау орталығының (ECDC) мәліметтері бойынша, Еуропадағы масалардың маусымы ұзағырақ және қарқынды болып келеді. Бұл орташа температураның көтерілуіне, қыстың жұмсақ болуына және жауын-шашын үлгілерінің өзгеруіне байланысты.
Орталықтың мәліметінше, 2025 жылы Еуропада чикунгуньяның 27 ошағы тіркелді, бұл континент үшін рекордтық көрсеткіш. Сонымен қатар, Батыс Ніл вирусын жұқтырудың 335 жағдайы тіркелді, бұл соңғы үш жылдағы ең жоғары көрсеткіш.
ECDC алдағы апталарда аурудың одан әрі көбеюін күтеді, өйткені вирус белсенділігінің шыңы әдетте шілде мен қыркүйек аралығында болады, - делінген хабарламада.
Чикунгунья вирусының негізгі тасымалдаушысы Aedes albopictus масасы қазірдің өзінде Еуропаның 16 елінде және 369 аймақта анықталған.
Масалар арқылы берілетін инфекциялар тараған сайын, Еуропада адамдарға көбірек қауіп төнеді, - деді ECDC бөлімінің басшысы Селин Госснер.
Батыс Ніл вирусын жұқтырған адамдардың көпшілігі симптомсыз өтеді, бірақ кейбір жағдайларда энцефалит (мидың қабынуы) және менингит (ми мен жұлынның қабықшаларының қабынуы) сияқты ауыр асқынулар болуы мүмкін.
Чикунгунья безгегі, бас ауруы, жүрек айнуы, бөртпе, бұлшықет ауыруы, буындардың ісінуі және әлсірететін бірлескен ауырсынуды тудыруы мүмкін, олар жиі ұзақ уақыт сақталады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұған дейін ешқандай шара қолданылмаса, әлем эпидемияға ұшырауы мүмкін екенін ескерткен.