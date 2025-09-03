Еуропа Украинаға кепілдік дайындады

Еуропа елдері қақтығыс аяқталғаннан кейін Украинаның қауіпсіздігіне кепілдік беру туралы ұсыныстарын дайындап, АҚШ-тан қолдау күтуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
CBS News арнасының хабарлауынша, 4 қыркүйекте Парижде Украинаның осы қауіпсіздік кепілдіктерін талқылау үшін қалаулылар коалициясының отырысы өтеді деп жоспарланған. Оған Франция, Ұлыбритания және Германия басшыларынан басқа Владимир Зеленский қатысады.
Бейсенбі күні біз «қалаулылар коалициясы» шынымен де Украинаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін америкалықтардың қолдауына ие екенін растауды іздейміз, - деп келтіреді агенттік француз президентінің кеңесшілерінің бірінің журналистерге арналған брифингте.
Қатысушылардың нақты саны белгісіз, бірақ бұған дейін Франция президенті Эммануэль Макрон "коалицияға" қазірдің өзінде 30 ел мүше деп мәлімдеген.
Ресей Сыртқы істер министрі Сергей Лавров америкалық NBC News телеарнасына берген сұхбатында Украинадағы реттеу төңірегінде қауіпсіздік кепілдігі мәселесін "Ресейдің негізгі мүдделерін ескеретін консенсуспен" шешу керектігін айтты. Ол сондай-ақ "Украина аумағының кейбір бөлігіне шетелдік әскери араласу" арқылы Украинаның қауіпсіздігіне кепілдік беру Ресей үшін қолайсыз болатынын атап өтті.
Сонымен қатар, Трамп, Зеленский және Еуропа көшбасшыларының кездесуі Парижде өтетіні жайында ақпарат тараған болатын.