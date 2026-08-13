Эстония қоныс аударуға ең қолайлы ел деп танылды
Global Relocation Index рейтингінде Эстония 191 елдің арасынан бірінші орын алды.
Эстония қоныс аударуға ең қолайлы ел деп танылды. Бұл туралы жыл сайын жарияланатын Global Relocation Index рейтингінен соң мәлім болды.
Рейтингке 192 мемлекет енгізіліп, олар 24 критерий бойынша бағаланған. Олардың қатарында банк жүйесі, бизнес жүргізу жағдайы, тұрғын үйдің қолжетімділігі, қауіпсіздік және қалалық ортаның сапасы бар.
Эстонияның басты артықшылықтары
Эстония банк жүйесі бойынша 99 балл жинап, ең жоғары көрсеткіштердің біріне ие болды.
Бизнес жүргізуге қолайлы жағдайы да жоғары бағаланып, бұл бағытта ел 96 балл алды. Сонымен қатар сарапшылар тұрғын үйдің салыстырмалы қолжетімділігін, жасыл аймақтардың көптігін және қауіпсіздікті елдің негізгі артықшылықтары ретінде атап өткен.
Негізгі кемшілігі – климат
Эстонияның әлсіз тұсы климаттық жағдай болып шықты.
Ұзақ әрі қараңғы қыс мезгіліне байланысты ел климаттық жайлылық бойынша небәрі 20 баллдың еншісінде қалған.
Үздік ондыққа кімдер кірді?
Рейтингтің алғашқы ондығына Еуропалық одақтың өзге де елдері енген.
Португалия цифрлық көшпенділер үшін қолайлы ел ретінде бағаланса, Литва кәсіпкерлікке жасалған жағдайымен ерекшеленген.
Ал Чехия мен Мальта жылжымайтын мүлік сатып алудың қолайлылығы және дамыған инфрақұрылымы үшін жоғары баға алған.
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