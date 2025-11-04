Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ескі тракторлар азайып келеді: Ауыл шаруашылығы техникасы қалай жаңаруда?

Бүгiн, 11:55
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Мемлекеттік қолдау мен жеңілдетілген лизингтің арқасында ауыл шаруашылығы өндірушілері техника паркін жаңарту қарқынын арттырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Үкімет отырысында Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров айтты.

Министрдің сөзінше, жеңілдетілген лизингтің жалпы көлемі 250 млрд теңгеге жеткен. Соның нәтижесінде техника жаңарту қарқыны 6,5 пайызға дейін өскен, ал техника паркінің тозу деңгейі бар болғаны екі жылдың ішінде 80 пайыздан 70 пайызға дейін төмендеген.

Заманауи техника – тиімді егіншіліктің негізі. Біз фермерлерді әрі қарай да қолжетімді лизинг бағдарламалары арқылы қолдай береміз, – деді ведомство басшысы.

Сонымен қоса, министр ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту агротехнологиялардың сапасына және еңбек өнімділігіне тікелей әсер етеді деп отыр.

Келесі жылы техника жаңарту қарқынын 8 пайыз деңгейінде қамтамасыз ету жоспарланып отыр.

