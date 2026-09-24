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  • Ескекшілер Сергей мен Тимофей Емельянов Азиаданың қола жүлдесін жеңіп алды

Ескекшілер Сергей мен Тимофей Емельянов Азиаданың қола жүлдесін жеңіп алды

Қазақстандықтар екілік-каноэде 500 метрге ескек есуден ақтық сында 1:44.972 уақыт нәтижесін тіркеді.

24 Қыркүйек 2026, 08:22
АВТОР
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olympic.kz 24 Қыркүйек 2026, 08:22
24 Қыркүйек 2026, 08:22
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Фото: olympic.kz
Қазақстандық ескекшілер Сергей Емельянов пен Тимофей Емельянов байдарка мен каноэде ескек есуден Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіс тұғырына көтерілді.

Қазақстандықтар екілік-каноэде 500 метрге ескек есуден ақтық сында 1:44.972 уақыт нәтижесін тіркеді.

Осылайша Сергей Емельянов пен Тимофей Емельянов қола жүлдеге ие болды.

Қытайлықтар У Шэнъюэ и Цзи Бовэнь бірінші орын алды - 1:40.741. Өзбекстандықтар Артур Гулиев пен Владлен Денисов күміс алды - 1:42.878.

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