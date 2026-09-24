Ескекшілер Ольга Шмелева мен Татьяна Токарницкая Азиадада күміс медальға ие болды
Отандастарымыз екілік-байдаркада 500 метрге ескек есуден ақтық сында 1:48.140 уақыт нәтижесін тіркеді.
24 Қыркүйек 2026, 08:19
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