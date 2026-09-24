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  • Ескекшілер Ольга Шмелева мен Татьяна Токарницкая Азиадада күміс медальға ие болды

Ескекшілер Ольга Шмелева мен Татьяна Токарницкая Азиадада күміс медальға ие болды

Отандастарымыз екілік-байдаркада 500 метрге ескек есуден ақтық сында 1:48.140 уақыт нәтижесін тіркеді.

24 Қыркүйек 2026, 08:19
АВТОР
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olympic.kz 24 Қыркүйек 2026, 08:19
24 Қыркүйек 2026, 08:19
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Фото: olympic.kz
Қазақстандық ескекшілер Ольга Шмелева мен Татьяна Токарницкая байдарка мен каноэде ескек есуден Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіс тұғырына көтерілді.

Отандастарымыз екілік-байдаркада 500 метрге ескек есуден ақтық сында 1:48.140 уақыт нәтижесін тіркеді.

Осылайша Ольга Шмелева мен Татьяна Токарницкая күміс жүлдеге ие болды.

Қытайлықтар Юй Шимэн және Инь Мэнди бірінші орын алды - 1:45.010. Ал Арина Танатмишева мен Екатерина Шубина (Өзбекстан) қола жүлдеге ие болды - 1:49.585.

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