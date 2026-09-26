Ескекші Дмитрий Холмогоров Азиада-2026 ойындарында қола жүлде жеңіп алды
Шешуші жарыста Холмогоров қашықтықты 1 минут 44,453 секундта бағындырды.
26 Қыркүйек 2026, 08:31
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