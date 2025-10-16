Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

"Ешкім іздемеген": Зейнеткердің мәйіті 15 жыл бойы пәтерде жатқан

Бүгiн, 12:56
259
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Испанияның Валенсия қаласында зейнеткердің денесі пәтерінде 15 жыл бойы жатқан. Ешкім оны іздемеген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі BILD-ке сілтеме жасап.

Қайтыс болған ер адамның аты - Антонио. Оның мәйітін тек жаңбырдан кейін төменгі пәтердің балконын су басқан кезде ғана тапқан.

Су құбыры бітеліп, артық су төменгі қабатқа аққан. Сол кезде терезе арқылы пәтерге кірген өрт сөндірушілер ер адамның сүйекке айналған әрі жартылай мумияланған денесін қоқыстың, жәндіктердің және көгершіндердің арасынан тапқан.

Белгілі болғандай, көршілері Антонионы соңғы рет 2010 жылы көрген. Ешкім оның жоғалғанын хабарламаған. Барлық коммуналдық төлемдер автоматты түрде шоттан алынып отырған, ал зейнетақысы есепшотына түсіп тұрған. Сол себепті таныстары оның жоғалғанын байқамаған. 

Көршілердің айтуынша, Антонио тұйық, мұңлы әрі үнемі жалғыз жүрген. Ол пәтерінен шықпай қойған кезде, бәрі оны қарттар үйіне кеткен немесе туыстарымен бірге тұрып жатыр деп ойлаған.

Басылымның мәліметінше, Антонионың екі баласы болған, бірақ ол олармен де байланысын үзген. Ер адам отбасынан шамамен 30 жыл бұрын кеткен.

Полиция дерегіне сәйкес, Антонио кәріліктен көз жұмған. Пәтерде ұрлық немесе зорлық белгілері табылмаған.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Сенат ТМД елдерімен бірге қаржы қауіпсіздігін күшейтетін халықаралық орталық құруды қолдады
Келесі жаңалық
Қасым-Жомарт Тоқаев: "Мемлекет азаматтық қоғамның өрісін кеңейтуге әрдайым баса мән береді"
Өзгелердің жаңалығы