Есептегіш құралдардың отандық өндірісін дамыту жобасы таныстырылды

«Алатау» инновациялық технологиялар паркі» АЭА аумағында орналасқан NERO Group өндірістік алаңының базасында Премьер-министрге есептегіш құралдарының отандық өндірісін дамыту туралы баяндалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгінгі таңда кәсіпорынның өндірістік желісіне жылу, су, электр энергиясы мен газды есепке алу жүйелері мен құралдары кіреді. Жобаның құны – 1,5 млрд теңге, қуаттылығы – жылына 10 мың бірліктен асады. 65 жұмыс орны ашылды, қызметкерлердің жалпы саны – 150 адам. Компания өндірістік және инженерлік құзыреттерді, соның ішінде бухгалтерлік есеп пен мониторинг жүйелеріне арналған бағдарламалық жасақтаманы біріктіреді.
NERO Group құрылтайшысы Ерлан Нәбиев жалпы құны шамамен 44,8 млрд теңгені құрайтын 2025-2027 жылдарға арналған жоғары технологиялық өндірістерді локализациялаудың кешенді жобасын ұсынды. Бастама 650-ден астам жұмыс орнын ашуды, өндірістік алаңдарды 21 068 шаршы метрге дейін кеңейтуді және кабельдік өнімдер мен компоненттер өндірісін, газ есептеу құрылғыларын шығаруды кеңейтуді, сондай-ақ пилотсыз жүйелер мен робототехника шығаруды қоса алғанда, жаңа бағыттарды іске қосуды көздейді.
Жоба инженер кадрларды даярлауды көздейді: бакалавриат бағдарламалары бойынша жылына 60 адам және біліктілікті арттыру бағдарламалары бойынша 200 адамға дейін. Сондай-ақ білім беруді, ғылым мен өндірісті интеграциялауды, дуальды білім беруді енгізуді және инженер мамандарды даярлауды көздейтін АЭжБУ мен ТКШ Қазорталығының қатысуымен Smart Energy ғылыми-білім беру кластерінің жобасы таныстырылды.
UBTECH Robotics (Қытай) компаниясымен бірлесіп ЖИ базасында білім беру және сервистік роботтар өндірісін локализациялау жобасын жүзеге асыру жоспарлануда. Осы бағыт бойынша сұраныс қалыптасып, AI-зертханаларды енгізуге офтейк-келісімшарттар жасалды. Қуаты – жылына шамамен 25 мың жиынтық. Кейіннен ұлғайта отырып, 80 жұмыс орнын ашу көзделіп отыр.
Бұдан бөлек, Премьер-министрге жылумен жабдықтауды бақылау үшін компанияның цифрлық шешімі ұсынылды. Жүйе автоматты түрде үйдегі есеп тораптарынан көрсеткіштерді жинайды және оларды «бағдаршам» аналитикасы бар веб-картада көрсетеді: жылынбау немесе қызып кету, жылуды тұтыну және ыстық су шығыны бойынша ауытқулар бар жерде. Бұл диспетчерлік қызметтер мен табиғи монополиялар субъектілеріне проблемалық мекен жайларды тезірек анықтауға және жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Шешім Қарағанды, Сәтбаев және Жезқазғанда енгізілді.
Ерлан Нәбиев бастаманы кеңейтудің және оны табиғи монополиялар субъектілері үшін жылумен жабдықтау сапасын бақылаудың міндетті цифрлық контуры ретінде бекітудің маңыздылығын атап өтті.