Ертіс көпірінен секірген ер адамның мәйіті табылды
Ол жоғалған сәттен бастап құтқарушылар күн сайын іздестіру жұмыстарын жүргізді.
5 Тамыз 2026, 03:25
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5 Тамыз 2026, 03:255 Тамыз 2026, 03:25
96Фото: unsplash.com
Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары ер адамның мәйітін Прапорщиково ауылы маңындағы өзен тармағынан, оқиға болған жерден 21 шақырым қашықтықтан тапты.
Із-түзсіз жоғалған азамат 1982 жылы туған. Ол жоғалған сәттен бастап құтқарушылар күн сайын іздестіру жұмыстарын жүргізді. Іздеу барысында дрондар мен жүзу құралдары пайдаланылып, жақын маңдағы аудандардың жағалау аумақтары түгел тексерілді.
Мәйіт табылғанға дейін сүңгуірлер 26 рет суға түсу жұмыстарын жүргізген.
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