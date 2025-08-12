Ермек Көшербаев: Жұмысшы мамандық – тұрақтылық пен кәсіби өсу жолы

Республикалық жастар форумында Ермек Көшербаев Қазақстан кадрларды даярлаудың халықаралық стандарттарын белсенді енгізіп жатқанын атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
10 елден келген ұйымдармен 50 меморандум жасалды, WorldSkills қозғалысына қатысу дамуда, WorldSkills Kazakhstan Ұлттық құзыреттілік орталығы құрылды, ал Ақтауда сегіз мемлекеттің мамандарының қатысуымен алғашқы ТurkicSkills чемпионаты өткізілді.
Біз қоғамның жұмысшы мамандықтарға деген көзқарасын өзгертуіміз керек – бұл тұрақтылыққа, лайықты жұмысқа және кәсіби өсуге апаратын жол,– деп түйіндеді Премьер-Министрдің орынбасары.
Іс-шара барысында бір салада көп жылдар еңбек етіп келе жатқан Павлодар облысының еңбек әулеті - Әміреновтер марапатталды. Олар көмір өндіретін кәсіпорында 180 жылдан астам уақыт жұмыс істеуде.
Мен еңбекке деген құрмет ұрпақтан-ұрпаққа берілген отбасында ер жеттім. Менің атам, әкем, ағаларым өмір бойы аймақтың игілігі жолында аянбай еңбек етті. Мен солардың жолын жалғастырып жатқанымды мақтан тұтамын. Мен үшін жұмысшы мамандық – тұрақтылық, лайықты өмір және қажырлы еңбектің нәтижесін көру мүмкіндігі. Мен осы форумда біздің, яғни жас мамандардың елімізге қажет екенімізді және оның дамуына өз үлесімізді қоса алатынымызға көз жеткіздім, - деп бөлісті әулеттің жас өкілі Ерқанат Әміренов.
Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов өңірде 80 мыңнан астам адам жұмыс істейтін 1000-нан астам өнеркәсіптік кәсіпорын жұмыс істейтінін және оның 75%-ы жұмысшы мамандықтар екенін атап өтті.
Техникалық мамандықтардың жас мамандары үшін біз нақты жағдайлар жасаудамыз – кепілді жұмысқа орналасу, лайықты жалақы, әлеуметтік пакет. Бүгінгі форум – бұл күш-жігерді біріктірудің, жаңа идеялармен алмасудың және елдің дамуына ықпал ететін нақты ұсыныстар енгізудің бірегей мүмкіндігі, - деп атап өтті өңір басшысы.
Форум пікір алмасу, оқыту және тәжірибемен бөлісу форматында өтті. Қатысушылар пленарлық отырыстар мен тақырыптық сессияларға қатысты, өнеркәсіп, бизнес және креативті индустрия өкілдерінен тәжірибелік кеңестер алды, тренингтер, диалог алаңдары мен шеберлік сыныптарынан өтті, сондай-ақ өңірдің жетекші кәсіпорындарында болды.
Форум аясында "Павлодар – жұмысшы мамандықтар аймағы" көрмесі, ал кешке – Ertis Promenade жағалауында "Жастар FEST" ауқымды жастар фестивалі ұйымдастырылды. Талантты жастар мен танымал орындаушылардың қатысуымен Open AIR форматындағы концерттік бағдарлама мыңдаған көрермендерді шығармашылық және ашық диалог атмосферасына біріктірді. Республикалық жастар форумы тек мереке ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік қолдауды, кәсіби жандардың тәжірибесі мен жаңа буын ұрпақтың энергиясын біріктірген ауқымды пікірталас алаңына айналды. Мұндай іс-шаралар елдің кадрлық әлеуетін қалыптастыруға ықпал етеді, жұмысшы мамандықтардың беделін арттырады және жастардың Қазақстанды жаңғыртуға белсенді қатысуына жағдай жасайды.