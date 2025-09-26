Ермек Көшербаев: Жеті ай вице-премьерлікте

Бүгін Президент Ермек Көшербаевты Сыртқы істер министрі етіп тағайындады. Бұл – оның дипломатиялық мансабын бастаған жүйеге қайта оралуы. Алайда маңыздысы – бар-жоғы жеті ай вице-премьер болған кезеңінде айтарлықтай із қалдырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оның жауапкершілік аясы кең болды – денсаулық сақтау мен әлеуметтік саясаттан бастап, білім және цифрландыруға дейін.
Дипломат және басқарушы
Көшербаев ҚазМУ-ді (тарихшы) және КСРО СІМ-нің Дипломатиялық академиясын тәмамдаған. Еңбек жолын Қазақ ССР СІМ-де бастап, Швейцариядағы елшілікте қызмет еткен.
Кейін Президент Әкімшілігінде жұмыс істеді, Протокол қызметін басқарды, Премьер-Министрдің көмекшісі болды. "Назарбаев қоры", "ҚазМұнайГаз", KazEnergy қауымдастығы, "Ертіс" ӘКК-де қызмет атқарды.
Ауыл шаруашылығы вице-министрі, АШМ-нің жауапты хатшысы, кейін СІМ вице-министрі болды. 2020 жылы Қазақстанның Ресейдегі елшісі болып тағайындалды.
2023 жылдың маусымынан 2025 жылдың ақпанына дейін Шығыс Қазақстан облысын басқарды. Тәжірибесі дипломатия, мемлекеттік басқару және өңірлік шаруашылық мәселелерін қамтыды.
Дәрігерлерді қорғау заңы
Медициналық қызметкерлерге жасалған шабуыл мәселесі оның жұмысындағы басты бағыттардың бірі болды. 2019 жылдан бері елде дәрігерлер мен жедел жәрдем қызметкерлеріне қарсы 170-тен астам шабуыл тіркелді.
Медициналық қызметкерге жасалған шабуыл құқық қорғау органы қызметкеріне қызметтік міндетін орындау кезіндегі шабуылмен теңестірілуі тиіс, – деді Көшербаев 2025 жылдың шілдесінде.
Қылмыстық кодекске 158-1 бап енгізілді. Қоқан-лоқы – екі жылға дейін бас бостандығын шектеу, күш қолдану – екі жылдан жеті жылға дейін. Төтенше жағдай кезінде – он жылға дейін, топтасып шабуыл жасағанда – он бес жылға дейін бас бостандығынан айыру.
Санитарлық қадағалау реформасы
Мектептер мен балабақшаларда балалардың жаппай улануы қатаң шараларды талап етті.
Көшербаев СЭС өкілеттіктерін күшейтуді қолдады: "Балалардың қауіпсіздігі абсолютті басымдық болатын жүйе құруымыз керек".
Қадағалау функциялары кеңейді, жоспардан тыс тексерулер саны артты. Балаларға қатысты нысандар ерекше бақылау мәртебесін алды. Тексерулер алдын ала ескертілмейді. Жазғы маусым алдында лагерьлер санитарлық қорытынды алуға міндеттелді. "Жедел желі" енгізілді.
Әлеуметтік шығындарды бақылау
2025 жылдың 1 тамызындағы мәлімет бойынша Қазақстанда 429 мың жұмыссыз тіркелді. Жәрдемақыларға 127 млрд теңге бөлінді. Тексерулер жалған төлем жағдайларын анықтады.
Көшербаевтың жетекшілігімен оңтайландыру басталды: қайталанатын бағдарламаларды қысқарту, атаулылықты күшейту, тиімділікті бақылау.
Әрбір бюджет теңгесі жұмыс істеуі керек, ал жүйе формалды есеппен шектелмеуі тиіс, – деп атап өтті ол.
Білімді цифрландыру және тіл саясаты
Мектептер мен жоғары оқу орындарында жасанды интеллектпен пилоттық жобалар басталды. Жүйелер оқу процесін бейімдеуге, үлгерімді болжауға, мұғалімдердің әкімшілік жұмысын автоматтандыруға көмектеседі.
Біздің мақсат – осы шешімдерді оқу процесіне тиімді әрі қауіпсіз енгізу. Біз бізден асып түсетін – білімді, техникалық тұрғыда жетілген және болашақ сын-қатерлерге дайын ұрпақ дайындауымыз керек, – деді Көшербаев.
Ол сондай-ақ: "Жаңа технологияларды үйрену ешқашан кеш емес. Жасанды интеллект кез келген жастағы адамдарға қолжетімді әрі пайдалы құрал бола алады, олардың кәсіби өсуі мен біліктілігін арттыруға ықпал етеді", – деп қосты.
Сонымен қатар тілдік жобалар дамыды: KazLLM, ерекше қажеттіліктері бар адамдарға арналған экран дикторы, "Қазақ тілінің ұлттық сөздік қоры".
Халықаралық университеттер және өңірлік стратегия
Көшербаевтың жетекшілігімен шетелдік университеттердің филиалдарын ашу жалғасты. Бұрын олар Алматы мен Астанада шоғырланған болса, енді басымдық өңірлерге берілді.
Мысалы, Түркістанда Woosong University Kazakhstan ашылды. Барлығы 40 стратегиялық серіктестік жүзеге асырылды, олардың 33-і – шетелдік ЖОО филиалдары.
Полиглот және көпшілік алдындағы стилі
2025 жылы Көшербаев Назарбаев Университетіндегі бітірушілер кешінде көпшіліктің назарын аударды. Ол студенттерді қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде құттықтап, кенет неміс тіліне ауысты.
Аудитория оны зор қошеметпен қарсы алды. Әлеуметтік желілерде оны "жылдың полиглоты" деп атады.
Өңірлерді инспекциялау
Жазда вице-премьер Алакөл жағалауына барды. Ол жерде санитарлық жағдайдың жеткіліксіздігін, инфрақұрылым мен сервистің әлсіздігін көрді. Ақши вокзалын қарап шықты, туристермен сөйлесті.
Өңірлерге жасаған жеке сапарлары оның өзектілікті түсінетінін және мәселелерге тікелей жауап беруге дайын екенін көрсетті.
Жалпы айтқанда, 2025 жылдың ақпанынан қыркүйегіне дейін вице-премьер болып жұмыс істеген кезеңінде Көшербаев бірқатар сезімтал салаларда – дәрігерлерді қорғау, санитарлық қауіпсіздік, әлеуметтік атаулылық, білімді цифрландыру және жоғары мектепті дамытуда айқын көрінді. Цифрлық шешімдер мен өңірлермен тікелей өзара іс-қимыл айтарлықтай күшейді.