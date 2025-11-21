Ерлік Сертай: Басты мақсатымызға қол жеткіздік

Қазақстан ерлер құрамасы Эр-Риядта өткен Ислам ынтымақтастық ойындарында сәтті өнер көрсетіп, командалық есепте алтын медаль жеңіп алды. Команданың құрамында Кирилл Проходов, Ерлик Сертай және Вадим Шарлаимов болды. Финалдан кейін Ерлик Сертай жарыстан алған әсерлерімен және эмоцияларымен бөлісті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Біздің мақсатымыз алтын медаль жеңіп алу еді. Және біз оған қол жеткіздік. Эмоцияларға келетін болсақ, кез келген марапат қуаныш сыйлайды. Бірақ күміс те, қола да алтынның орнын баса алмайды. Бірінші матч қиын болды, себебі біз қарсыластарымызды зерттеп, оны түсінуіміз керек болды.
Қырғызстан құрамасы да мықты команда. Бірақ біз Оман құрамасының мұндай жоғары деңгейде бақ сынайды деп күткен жоқпыз. Финалға келетін болсақ, кеше қарсыластарымның біріне жеңіліп қалдым, сондықтан жеке есепте қарымта қайтаруымыз керек болды. Біз финалды жақсы бастап, көшбасшылықты алдық және ыңғайлы басымдықпен аяқтадық.
Жеке есепте сәттілік біз жақта болған жоқ – мен бір ғана ұпай айырмашылығымен жеңілдім, - деді Ерлик Сертай.