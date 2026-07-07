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Ердоған мен Трамп қорғаныс, сауда және KAAN жойғыш ұшағы жобасын талқылайды

Түркия президентінің әкімшілігі көшбасшылардың алдағы келіссөздерінің негізгі тақырыптарын жариялады

Бүгiн 2026, 09:18
АВТОР
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pixabay.com Бүгiн 2026, 09:18
Бүгiн 2026, 09:18
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Фото: pixabay.com

Түркия билігі президент Режеп Тайып Ердоған мен АҚШ президенті Дональд Трамптың НАТО саммиті аясында өтетін алдағы кездесуінің күн тәртібін жариялады. Бұл туралы Түркия президенті әкімшілігінің Коммуникациялар басқармасының басшысы Бурханеттин Дуран мәлімдеді.

Оның айтуынша, келіссөздер бірден екі форматта - НАТО саммиті аясында және Америка көшбасшысының Түркияға мемлекеттік сапары шеңберінде өтеді. 

Кездесудің басты тақырыптарының бірі екі елдің әскери-техникалық ынтымақтастығы болады деп күтілуде. Атап айтқанда, тараптар түріктің бес буынды KAAN жойғыш ұшағына арналған реактивті қозғалтқыштарды жеткізуді, сондай-ақ қорғаныс пен қауіпсіздік саласындағы басқа да мәселелерді талқылайды.

Бұдан бөлек, келіссөздер күн тәртібіне бұған дейін екі мемлекет басшыларының телефон арқылы сөйлесулері барысында бірнеше рет көтерілген «Halkbank» банкіне қатысты тақырып та енді.

Президенттер Түркия мен АҚШ арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамытуға ерекше назар аударуды жоспарлап отыр.

Бұған дейін Дональд Трамп әкімшілігі АҚШ Конгресі мүшелерінің бір бөлігі қарсы болғанына қарамастан, Түркияға құны жүздеген миллион доллар болатын «General Electric» реактивті қозғалтқыштарын сатуды мақұлдауға ниетті екені хабарланған болатын. Бұл қозғалтқыштар түріктің KAAN жойғыш ұшақтарын жасау үшін пайдаланылады деп жоспарлануда.

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