Ердоған Израильге қарсы қатаң санкциялар енгізуге шақырды

Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Израильдің аймақтағы әрекеттері тұрақтылыққа қауіп төндіретінін айтып, ислам әлемін оған қарсы қатаң санкциялар енгізуге шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu басылымына сілтеме жасап.
Бұл туралы ол дүйсенбі, 15 қыркүйекте Катар астанасы Дохада Ислам елдері ұйымы (ИКҰ) мен Араб мемлекеттері лигасының (ЛАС) бірлескен саммитінде сөйлеген сөзінде айтты.
Кейбір елдердің Палестина мемлекетін мойындау ниеті туралы мәлімдемесі, әрине, оң қадам. Мен мұның ертерек жасалғанын қалаймын. Алайда бұл қадамдар Израильге қарсы нақты және қатаң санкциялармен қуатталмайынша, жүзеге асыру қиын болады, - деп түсіндірді түрік басшысы.
Тараптар Израильге қарсы санкцияларды күшейту және Израиль билігін сот алдында жауапқа тарту үшін халықаралық құқық тетіктерін пайдалану үшін дипломатиялық күш-жігерді күшейтуі керек екендігін айтты.
Біз Израильдің күшті реакциясыз және санкцияларсыз қысқа мерзімде тоқтамайтынын, керісінше басып алу мен тұрақсыздандыру саясатын жеделдететінін білеміз, - деп түсіндірді Ердоған.
Оның пікірінше, мұның алдын алуға елдердің мүмкіндігі бар.
Енді біз кейбір салаларда өзін-өзі қамтамасыз етуге қол жеткізуіміз керек. Бұл, ең алдымен, қорғаныс өнеркәсібі мен оны дамытуға қатысты. Біз сіздермен, бауырларымызбен, өз мүмкіндіктеріміз бен тәжірибемізбен бөлісуге дайын екенімізді білулеріңізді қалаймын, - деді президент.
Ердоған Израильге экономикалық тұрғыдан қысым жасауды да қолдады.
Бұрынғы тәжірибе мұндай қадамдардың нәтиже беретінін көрсетеді. Түркия Израильмен бір жарым жыл бұрын барлық сауда операцияларын тоқтатты. Осылайша біз жылына 9,5 миллиард доллардан бас тарттық, - деп келтірді ол.
Оның пікірінше, Израиль аймақтағы тұрақсыздық аймағын кеңейтуге тырысады.
Палестинадан кейін ол Ливанға, Йеменге, Иранға және Сирияға шабуыл жасады, – деген Түркия басшысы Катарды да атап өтті.
Нетаньяху үкіметінің басты мақсаты, бір жағынан, Палестинада жаппай өлтіру мен геноцидті жалғастыру, ал екінші жағынан, бүкіл аймақты бейберекетсіздікке ұшырату екені даусыз, - деп қосты Түркия президенті.