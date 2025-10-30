Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ердоған БҰҰ Бас хатшысына бейбітшілік сыйлығын табыстайтынын мәлімдеді

Бүгiн, 03:40
224
Бөлісу:
TASS/AP/Craig Ruttle
Фото: TASS/AP/Craig Ruttle

Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы Антонио Гутерришті 2025 жылғы Ататүрік атындағы халықаралық бейбітшілік сыйлығымен марапаттауға ниетті екенін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ Haberler порталына сілтеме жасап.

Бұл сыйлықты Антонио Гутерриш мырзаға бүкіл әлемде бейбітшілік пен тұрақтылықты орнатуға қосқан үлесі үшін табыстаймыз, – деді Ердоған Республика күніне арналған салтанатты жиында.

Ататүрік атындағы бейбітшілік сыйлығы Түркия Республикасының ресми мемлекеттік наградасы саналады. Ол Мұстафа Кемал Ататүріктің “үйде бейбітшілік, әлемде бейбітшілік” қағидатына сәйкес, халықаралық татулық пен ізгі ниетті ілгерілеткен тұлғаларға беріледі.

Айта кетсек, осы күні Оңтүстік Корея президенті Ли Чжэ Мен АҚШ президенті Дональд Трампты елдің ең жоғары мемлекеттік марапаты – “Мугунхва” орденімен наградтады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Литва мен Беларусь шекарасындағы екі өткізу бекеті бір айға жабылады
Келесі жаңалық
Украина шектеулерді жеңілдеткеннен кейін жастар елден жаппай кетіп жатыр – The Telegrapһ
Өзгелердің жаңалығы