ЕО Украина бойынша келіссөздерге қатысатын еуропалық топтың құрамын бекітті
Келіссөздер тобына Германия, Ұлыбритания, Франция, Италия және Польша кіреді. Сондай-ақ Еуропалық комиссия мен Еуропалық кеңес өкілдері қатысады.
Еуропалық Одақ елдерінің басшылары Украинадағы соғысты тоқтату жөніндегі болашақ келіссөздерде Еуропаның атынан қатысатын өкілдердің құрамын келісті. «Украинадағы бейбітшілік жөніндегі Еуропалық келіссөздер тобына» ЕО институттары мен Еуропаның бес мемлекетінің өкілдері енеді, деп хабарлайды DW порталы.
Бұл туралы Еуропалық кеңес төрағасы Антониу Кошта 13 қарашада Дублинде өткен ЕО-ның бейресми саммитінен кейін мәлімдеді. Келіссөздер тобына Германия, Ұлыбритания, Франция, Италия және Польша кіреді. Сондай-ақ Еуропалық комиссия мен Еуропалық кеңес өкілдері қатысады.
Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйеннің айтуынша, Еуропа келіссөздер барысында Украинаны қолдап, өз мүдделерін қорғайды. Ал Антониу Кошта Еуропа елдері ортақ ұстаныммен және өзара үйлесімді әрекет етуі қажет екенін атап өтті.
Оның сөзінше, Еуропа Украинаның болашағы мен құрлықтың қауіпсіздігіне қатысты келіссөздерде біртұтас үн қатуы тиіс. Сондай-ақ ЕО Украинаның еуропалық болашағы, елді қалпына келтіру және оның әл-ауқатын қамтамасыз ету мәселелерінде маңызды рөл атқарады.
Бұған дейін Еуропаны келіссөздерде кім таныстыруы керектігі жөнінде пікірталастар болған. ЕО-ның шағын мемлекеттері келіссөздерге Одақтың сыртқы саясат жөніндегі жоғарғы өкілі Кая Калластың немесе Еуропалық кеңес төрағасының қатысуын қолдаса, Германия мен Италия өз өкілдерін жіберуді ұсынған.
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